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Тысячи человек планируют встречать Новый год на акции протеста в Тбилиси
19.12.2024 18:45
Тысячи человек, требующих назначения новых парламентских выборов в Грузии, планируют встречать Новый год протестным митингом на проспекте Руставели в Тбилиси.
На странице мероприятия под названием «Волшебная новогодняя протестная ночь» в Facebook свое участие подтвердили уже почти 16 тысяч человек. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также планирует присоединиться.
«Новый год станет годом победы, мира и свободы. Давайте встретим вместе!», — написала Зурабишвили в соцсети.
По информации организаторов, протестующие начнут собираться на Руставели 31 декабря в 23:00. Их главный мессендж — «В этой стране легитимны только мы, грузинский народ».
С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии регулярно проходят протестные акции. Масштабные митинги начались после того, как власти объявили о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз как минимум на четыре года.
В течение первой недели власти жестоко подавляли проевропейские акции. Задержаны были более 450 демонстрантов. Из них почти 65% говорят о неподобающем обращении со стороны полиции. Более 100 протестующих получили серьезные травмы.
Несмотря на многочисленные сообщения о жестокости полиции, до сих пор ни один из сотрудников МВД не был идентифицирован или привлечен к ответственности.
Новости-Грузия
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