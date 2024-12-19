|
|
|
16 стран осудили насилие «Грузинской мечты» против мирных протестующих
19.12.2024 18:45
США, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Франция, Финляндия и Швеция решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие «Грузинской мечты» против граждан Грузии, осуществляющих свои права на мирные собрания и свободу выражения мнений.
Об этом говорится в совместном заявлении по ситуации с правами человека в Грузии представленным послом Нидерландов Постоянному совету ОБСЕ в Вене. Сбор подписей под заявлением продолжается.
«Мы встревожены тем, что «Грузинская мечта» продолжает использовать репрессивные методы, включая произвольные задержания и физическое насилие, чтобы заставить замолчать своих критиков.
В соответствии с нашими общими обязательствами в рамках ОБСЕ по укреплению гражданского общества и соблюдению прав на мирные собрания и свободу от произвольного ареста, мы призываем Грузию прекратить использование репрессивных, чрезмерно жестоких методов правоохранительными органами.
Мы также призываем Грузию немедленно освободить протестующих, представителей СМИ, деятелей оппозиции и других лиц, задержанных за мирное осуществление своих прав и поддержку евроатлантических устремлений Грузии. Лица, ответственные за незаконное применение силы, также должны быть привлечены к ответственности.
Как государства-участники ОБСЕ, мы продолжим изучать все механизмы в контексте ОБСЕ в будущем. Мы призываем Грузию вернуться на путь интеграции в ЕС, которого желает подавляющее большинство грузин.
Наши страны солидарны с грузинским народом и его демократическими и евроатлантическими устремлениями. Мы продолжаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — указано в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна