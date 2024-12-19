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16 стран осудили насилие «Грузинской мечты» против мирных протестующих


19.12.2024   18:45


США, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Франция, Финляндия и Швеция решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие «Грузинской мечты» против граждан Грузии, осуществляющих свои права на мирные собрания и свободу выражения мнений.

Об этом говорится в совместном заявлении по ситуации с правами человека в Грузии представленным послом Нидерландов Постоянному совету ОБСЕ в Вене. Сбор подписей под заявлением продолжается.

«Мы встревожены тем, что «Грузинская мечта» продолжает использовать репрессивные методы, включая произвольные задержания и физическое насилие, чтобы заставить замолчать своих критиков.

В соответствии с нашими общими обязательствами в рамках ОБСЕ по укреплению гражданского общества и соблюдению прав на мирные собрания и свободу от произвольного ареста, мы призываем Грузию прекратить использование репрессивных, чрезмерно жестоких методов правоохранительными органами.

Мы также призываем Грузию немедленно освободить протестующих, представителей СМИ, деятелей оппозиции и других лиц, задержанных за мирное осуществление своих прав и поддержку евроатлантических устремлений Грузии. Лица, ответственные за незаконное применение силы, также должны быть привлечены к ответственности.

Как государства-участники ОБСЕ, мы продолжим изучать все механизмы в контексте ОБСЕ в будущем. Мы призываем Грузию вернуться на путь интеграции в ЕС, которого желает подавляющее большинство грузин.

Наши страны солидарны с грузинским народом и его демократическими и евроатлантическими устремлениями. Мы продолжаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — указано в заявлении.


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