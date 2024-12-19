

Долидзе: Мы говорили с делегацией Совета Европы о том, какое реагирование должно последовать на все, что мы видели

19.12.2024 19:57





Грузия является членом Совета Европы, и именно поэтому они здесь, чтобы защитить права человека в Грузии, - заявила руководитель «Справедливых выборов» Нино Долидзе после встречи с делегацией Совета Европы.



По словам Долидзе, разговор коснулся и мер, которые должны последовать за фактами нарушения прав человека.



«На этой встрече было важно то, что этот визит осуществлен в Грузию сейчас, потому что в настоящее время в стране такая тяжелая и критическая ситуация в отношении прав человека. Именно поэтому визит проводится сейчас, и главной темой встречи были, конечно же, права человека. Грузия - государство Совета Европы, и именно поэтому они здесь, чтобы защитить права человека в Грузии и я больше всего говорила об этом, но, конечно, встреча также затронула политический контекст в стране в целом, и мы обсудили, какие решения должны быть приняты и какие меры для обеспечения защиты людей. А также, какое реагирование должно последовать за всем, что мы уже видели - нарушениями прав людей, их пытками и бесчеловечным обращением. Кроме того, мы говорили о законах, которые на данном этапе пытается принять самопровозглашенный парламент, поскольку этот закон направлен вновь на притеснение прав человека, а также свободы слова и выражения. Мы обсудили, что наши международные партнеры могут сделать в этой части, в том числе оценки Венецианской комиссии по поводу этого закона», - сказала Нино Долидзе.





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