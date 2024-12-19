

Оппозиция призывает БДИПЧ/ОБСЕ активировать «Московский механизм»

19.12.2024 19:58





Четыре оппозиционные силы, в том числе «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «Единство – Национальное движение» и «Гахария – За Грузию», провели 19 декабря в рамках Единого информационного центра брифинг, на котором заявили, что подготовили совместное письмо на имя БДИАЧ/ОБСЕ, в котором требуют реализации «Московского механизма».



Член «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили заявил, что «мы закончили работу над совместным письмом, которое будет отправлено в БДИПЧ/ОБСЕ. В этом письме мы просим БДИПЧ/ОБСЕ реализовать «Московский механизм», который впервые был использован в 1991 году, что означает, что БДИПЧ/ОБСЕ должно направить в Грузию специальную миссию для детального расследования нарушений закона и захвата выборов, чтобы у нас было свободное будущее и способ провести справедливые выборы в этой стране. Ей также следует изучить факты насилия, которые российский режим применяет против собственного населения». По его словам, в совместном письме также содержится отчет Ассоциации молодых юристов Грузии, в котором подробно описаны действия, предпринятые «российским режимом» против демонстрантов.



Член партии «Единство — Национальное движение» Георгий Барамидзе заявил, что «у нас в стране печальная ситуация, когда рычаги власти временно находятся в руках преступной и предательской банды Иванишвили». По его словам, санкции ЕС приближаются. «Вчера в Гори был взорван офис «Единства-Национального движения». Все это доказывает, что этот режим не остановится сам по себе, но, к счастью, грузинский народ не остановится, он не собирается уставать, и наши друзья не собираются прекращать поддерживать Грузию».



Что такое «Московский механизм»?

«Московский механизм» был принят на третьем этапе Конференции по человеческому измерению в 1991 году и дополняет и усиливает Венский механизм. По официальной информации ОБСЕ, «это дает возможность направлять миссии экспертов для помощи государствам-членам в решении конкретного вопроса или проблемы, связанной с человеческим измерением». Механизм предназначен для расследования потенциальных нарушений прав человека.



«Московский механизм» позволяет государствам-членам ОБСЕ расследовать «серьезные обвинения в нарушениях прав человека» в конкретной стране, независимо от официального согласия этой страны.



На сегодняшний день «московский механизм» использовался пятнадцать раз, в том числе:



В 1992году: 12 государствами Европейского сообщества и США – для расследования зверств и нападений на мирное население в Хорватии и Боснии и Герцеговине.

В 2011 году: 14 государствами ОБСЕ – для расследования нарушений прав человека после президентских выборов 2010 г. в Беларуси.

В 2022 году: 45 странами ОБСЕ – для решения проблем прав человека и гуманитарных последствий вторжения России в Украину.

В 2024 году: 45 государствам ОБСЕ – для расследования произвольного лишения свободы Россией гражданского населения в Украине.





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