

Заявление ЦИК относительно начатой ​​реорганизации в рамках институционального развития

19.12.2024 19:59





17 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии сделала заявление относительно начавшегося в учреждении процесса реорганизации. Этот шаг напрямую связан с очередным этапом институционального развития и направлен на обеспечение эффективного управления. Со временем, особенно после законодательных изменений, потребности избирательной администрации меняются, что часто требует структурных и кадровых преобразований.



17 декабря в 12:00 состоялось заседание ЦИК, на котором был утверждён новый штатный список. В соответствии с упомянутыми потребностями, количество штатных позиций в аппарате ЦИК было сокращено со 118 до 103. Соответствующим сотрудникам незамедлительно, в письменной форме, было сообщено о предстоящем сокращении, в полном соответствии с законодательством.



Ввиду высокой степени ответственности, для нас важно точно информировать общественность о данном процессе, чтобы этап модернизации избирательной администрации не был интерпретирован предвзято или связан с какими-либо взглядами уволенных сотрудников.



Подчёркиваем, что реорганизация основана на институциональных потребностях. Центральная избирательная комиссия в процессе трудоустройства каждого сотрудника руководствуется исключительно компетенцией и уровнем профессионализма кандидатов. Это подтверждается наличием в администрации большой команды сотрудников, работающих в течение многих десятилетий. Однако очевидно, что при необходимости обновление и адаптация являются важными для преодоления вызовов, стоящих перед избирательной администрацией до и после каждых выборов.



Очевидно, что Центральная избирательная комиссия, как публичный институт, последовательно и планомерно следует путём развития, учитывая все современные тенденции и инструменты (включая информационные и избирательные технологии, электронные сервисы и новые механизмы для улучшения обслуживания избирателей).



День парламентских выборов 2024 года, согласно предварительному заявлению различных международных наблюдательных миссий, включая ОБСЕ (OSCE/ODIHR), был «хорошо администрирован».



У нас есть основания полагать, что сейчас или в будущем заинтересованные стороны могут попытаться использовать кадровые вопросы в своих интересах и политизировать их. В связи с этим, чтобы правильно и объективно информировать общественность, мы призываем средства массовой информации и заинтересованные стороны, участвующие в избирательных процессах, не использовать предполагаемые тенденции, искажающие истинную цель институциональной реорганизации, для нанесения ущерба репутации избирательной администрации.



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