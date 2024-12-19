

Зурабишвили: Мне нужна поддержка сейчас в моей стране, вместе с моим народом»

19.12.2024 19:59





«Я не покину Грузию, и нет никаких вопросов о том, чтобы покинуть Грузию. Я (буду) там, и хочу подчеркнуть, что не хочу слышать предложений стать похожей на Тихановскую или президента Венесуэлы, которых признали сразу после того, как они покинули страну», — заявила находящаяся в Страсбурге президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу TVPWorld, отвечая на вопрос, планирует ли она вернуться в Грузию.



«Я не хочу такого признания, когда все уже позади. Какая польза от такой поддержки? Мне нужна поддержка сейчас в моей стране, вместе с моим народом», — отметила Саломе Зурабишвили.



По ее словам, Евросоюз не должен признавать президента, избранного «нелегитимным парламентом».



«Что Евросоюз может сделать, так это, по крайней мере, не признавать президента, избранного нелегитимным парламентом после украденных выборов», — добавила она.



Она также отметила, что реакция ЕС на происходящие в Грузии события была адекватной.



«Практически от всех наших партнеров, за исключением одного-двух, мы услышали моральную и политическую поддержку, в том числе от стран Балтии, Польши, Германии и президента Франции. В этом отношении я могу сказать, что реакция ЕС была адекватной», — заявила президент.



По словам Зурабишвили, то, что сейчас происходит в Грузии, хуже, чем откат от демократии.



«Вы упомянули откат от демократии. Это не откат от демократии; это гораздо больше. Это навязывание российской модели, в Грузии, которая была одной из старейших и сильнейших демократических моделей в регионе. Это означает, что Россия пробует новую почву, которая не связана с военным вмешательством, которое не принесло им ожидаемых результатов, будь то в Украине или в Сирии. Они пробуют что-то новое, что подразумевает использование выборов в качестве инструмента, позволяющего им консолидировать своих марионеток и с помощью этого метода захватывать страны, стремящиеся к демократии и к Европе. Это то, что должно встревожить Европу, потому что это инструмент электоральной войны, который был опробован не только в Грузии, но и, как мы позже увидели, в Румынии», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.





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