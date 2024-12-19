

Сотни гурийцей провели протестное шествие в Тбилиси

19.12.2024 20:19





Жители Гурии – грузинского региона на западе страны – провели протестное шествие в Тбилиси.



«Марш гурийцев» собрал несколько сотен человек. От площади Европы они проследовали к парламенту Грузии, где уже три недели продолжаются проевропейские митинги.

Участники марша несли флаги Евросоюза и протестные плакаты на гурийском диалекте грузинского языка и под звуки криманчули. Некоторые на акцию надели традиционные башлыки кабалахи.



О своих гурийских корнях сегодня вспомнила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Акцию она назвала «проводимой оппозицией», настаивая на том, что в регионе поддерживают правящую партию. В подтверждение Цилосани привела результаты октябрьских парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными.



«Озургети – 64,7%, 23,362 голоса;

Ланчхути — 61 %, 10 106 голосов;

Чохатаури — 67 %, 7 821 голос.



В сумме в Гурии поддержка больше 41 тысячи человек», — написала Цилосани в Facebook.



«Марш гурийцев» начинает серию протестов регионов в Тбилиси. Требования протестующих остаются неизменными — новые парламентские выборы и освобождение всех задержанных участников проевропейских акций.



26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая «Грузинская мечта». Тогда же начались акции протеста с требованием отмены результатов.



Новая волна протестов вспыхнула после заявления премьера Ираклия Кобахидзе 28 ноября о заморозке переговоров о вступлении в ЕС как минимум на четыре года. В последующие дни проевропейские митинги неоднократно жестоко подавляли. Силовики произвольно задерживали участников акций, избивали их, применяли слезоточивый газ и резиновые пули, поливали собравшихся людей водой с примесью химических реагентов раздражающего действия. Более 100 протестующих получили серьезные травмы, включая переломы и сотрясение мозга.





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