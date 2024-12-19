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Зеленский призвал европейских лидеров оказать давление на Бидзину Иванишвили и «его приятелей»
19.12.2024 21:43
Владимир Зеленский призывает европейских лидеров оказать давление на Бидзину Иванишвили. Соответствующее заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на заседании Европейского совета в Брюсселе.
По его словам, в Грузии работает «подконтрольная России мафия».
«К сожалению, подконтрольная России мафия в Грузии работает над тем, чтобы затянуть страну под влияние Путина и отвлечь ее от европейского пути. Действующее правительство в Тбилиси отказывается от сотрудничества с ЕС», – заявил Зеленский.
Президент Украины призвал европейских лидеров давить, особенно на «олигарха» Бидзину Иванишвили и «его приятелей», «чтобы не позволить им получить выгоду от украденного европейского будущего Грузии и потерянных десятилетий прогресса».
«Мы не можем позволить себе потери ни одной страны в нашей Европе, ведь падение одной приблизит нас всех к расколу и конфликту», – пояснил Зеленский.
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