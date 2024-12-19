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Казначейский департамент США ввел санкции в отношении главы МВД Грузии


19.12.2024   21:45


США ввели санкции против Вахтанга Гомелаури и Мирзы Кезевадзе. Заявление об этом распространил Казначейский департамент США.

В частности, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и заместитель директора Департамента особых поручений Мирза Кезевадзе включены в «Список специально определенных лиц» (SDN List) Казначейского департамента США.

В заявлении отмечается, что этот шаг Вашингтона был скоординирован с Великобританией, которая сегодня также ввела санкции против Вахтанга Гомелаури и еще четырех силовиков.


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