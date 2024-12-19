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Комитет по пыткам Совета Европы может посетить Тбилиси для проверки ситуации с правами человека
19.12.2024 22:51
Комитет по пыткам Совета Европы может посетить Тбилиси для проверки ситуации с правами человека. Идея визита возникла в ходе разговора оппозиции с генеральным секретарем Совета Европы.
Лидеры «Единого национального движения» заявили, что случаи пыток, зафиксированные правозащитными организациями, должны быть изучены международными институтами.
Отметим, что от встречи с делегацией Совета Европы, находящейся с визитом в Грузии, ранее отказалась одна из лидеров "Коалиции за перемены", лидер оппозиционной партии "Droa" Элене Хоштария, а также отказался от встречи один из лидеров "Коалиции за перемены", лидер партии Girchi-Meti Tavisupleba Зураб Джапаридзе.
Джапаридзе заявил, что любой представитель данной структуры, который приезжает в Грузию, должен посещать людей, участвующих в акциях, и политических заключенных.
"Сегодня у меня была назначена встреча с генеральным секретарем Совета Европы, который находится с визитом в Грузии. Я уведомил, что не буду присутствовать на этой встрече. Каждый представитель структуры, которая приезжает в эту страну:
а) должен видеть избитых людей и выслушать их истории,
б) должен посещать тюрьму, встречаться с политическими заключенными и слушать их истории,
в) должен хотя бы один раз вечером пройти по улице Руставели и поговорить с людьми, стоящими на морозе".
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