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Хазарадзе призвал бизнес выступить с предупредительной забастовкой
19.12.2024 22:55
Один из лидеров коалиции "Сильная Грузия", сооснователь партии "LELO" и сооснователь одного из крупнейших грузинских коммерческих банков TBC Мамука Хазарадзе: призываю бизнес выступить с предупредительной, хотя бы двухчасовой, забастовкой.
"Если 2000 организаций и бизнес-компаний объединятся и скажут, что требуют освобождения политических заключенных и проведения новых выборов для разрядки кризиса, это не просто объединение — это новое бизнес-сообщество, свободное и борющееся...
Я также хочу прямо призвать бизнес провести предупредительную забастовку, хотя бы на два часа.
Пусть все одновременно приостановят свою работу, выйдут перед предприятиями с одним лозунгом — 'Бастуем!'
Это будет серьезное предупреждение для власти, потому что следующая забастовка может быть уже иной.
Необходимо взять всю власть в свои руки, потому что эти люди, тот же самый, так называемый премьер-министр, получает деньги с налогов бизнеса и угрожает нам, вместо того чтобы поддерживать нас" - заявляет Хазарадзе.
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