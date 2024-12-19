

Хазарадзе призвал бизнес выступить с предупредительной забастовкой

19.12.2024 22:55





Один из лидеров коалиции "Сильная Грузия", сооснователь партии "LELO" и сооснователь одного из крупнейших грузинских коммерческих банков TBC Мамука Хазарадзе: призываю бизнес выступить с предупредительной, хотя бы двухчасовой, забастовкой.



"Если 2000 организаций и бизнес-компаний объединятся и скажут, что требуют освобождения политических заключенных и проведения новых выборов для разрядки кризиса, это не просто объединение — это новое бизнес-сообщество, свободное и борющееся...



Я также хочу прямо призвать бизнес провести предупредительную забастовку, хотя бы на два часа.



Пусть все одновременно приостановят свою работу, выйдут перед предприятиями с одним лозунгом — 'Бастуем!'



Это будет серьезное предупреждение для власти, потому что следующая забастовка может быть уже иной.



Необходимо взять всю власть в свои руки, потому что эти люди, тот же самый, так называемый премьер-министр, получает деньги с налогов бизнеса и угрожает нам, вместо того чтобы поддерживать нас" - заявляет Хазарадзе.





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