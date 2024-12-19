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Университет Грузии создал фонд в размере 200 000 лари в поддержку госслужащих, которые поддержат евроинтеграцию
19.12.2024 22:57
В поддержку госслужащих Университет Грузии создал фонд в размере 200 000 лари.
В своём заявлении университет сообщил, что выделяет фонд в 200 000 лари для компенсации зарплаты тем смелым госслужащим, которые публично заявят о своём отказе от приостановки процесса евроинтеграции и будут вынуждены покинуть свои должности.
Университет призывает патриотические компании присоединиться к инициативе и поддержать смелых сотрудников.
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