

Университет Грузии создал фонд в размере 200 000 лари в поддержку госслужащих, которые поддержат евроинтеграцию

19.12.2024 22:57





В поддержку госслужащих Университет Грузии создал фонд в размере 200 000 лари.



В своём заявлении университет сообщил, что выделяет фонд в 200 000 лари для компенсации зарплаты тем смелым госслужащим, которые публично заявят о своём отказе от приостановки процесса евроинтеграции и будут вынуждены покинуть свои должности.



Университет призывает патриотические компании присоединиться к инициативе и поддержать смелых сотрудников.





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