

17 стран ОБСЕ опубликовали совместное заявление относительно ситуации с правами человека в Грузии

19.12.2024 23:35





17 стран ОБСЕ опубликовали совместное заявление относительно ситуации с правами человека в Грузии.



Заявление было сделано представителем Нидерландов на заседании Постоянного совета ОБСЕ.



Под заявлением подписались Нидерланды, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Великобритания и США.



«Наши страны привержены партнерству с Грузией и грузинским народом на протяжении более трех десятилетий. Мы сотрудничали со сменяющими друг друга правительствами Грузии, чтобы поддержать демократические институты Грузии, развить экономику Грузии и улучшить образование грузинских детей. Хотя наша неизменная приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии остается неизменной, мы решительно осуждаем жестокое и неоправданное насилие «Грузинской мечты» в отношении граждан Грузии, осуществляющих свои права на мирные собрания и свободу выражения мнений.



Мы встревожены тем, что «Грузинская мечта» продолжает использовать репрессивную тактику, включая произвольные задержания и физическое насилие, чтобы заставить замолчать своих критиков. В соответствии с нашими общими обязательствами в рамках ОБСЕ по укреплению гражданского общества и уважению прав на мирные собрания и свободу от произвольных арестов, мы призываем Грузию прекратить использование репрессивной, чрезмерно жестокой тактики правоохранительными органами. Мы также призываем Грузию немедленно освободить протестующих, представителей СМИ, деятелей оппозиции и других лиц, задержанных за мирное осуществление своих прав и поддержку евроатлантических устремлений Грузии. Лица, ответственные за незаконное применение силы, также должны быть привлечены к ответственности.



Как другие государства-участники ОБСЕ, мы будем изучать все механизмы в контексте ОБСЕ в будущем. Мы призываем Грузию вернуться на путь интеграции в ЕС, к чему стремится подавляющее большинство грузин.



Наши страны солидарны с грузинским народом и его демократическими и евроатлантическими устремлениями. Мы продолжаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.







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