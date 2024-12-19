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Великобритания ввела санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников МВД Грузии
19.12.2024 23:39
Великобритания ввела санкции в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех человек. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Великобритании.
Санкции были также введены в отношении Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе.
Санкции включают замораживание активов и ограничения на поездки.
Как отмечается в решении правительства Великобритании, эти лица несут ответственность за серьезные нарушения прав человека. В частности, во время протестов, которые произошли после объявления о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС, министерство внутренних дел Грузии контролировало непропорциональное применение полицией насилия против протестующих.
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