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Великобритания ввела санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников МВД Грузии


19.12.2024   23:39


Великобритания ввела санкции в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех человек. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Великобритании.

Санкции были также введены в отношении Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе.

Санкции включают замораживание активов и ограничения на поездки.

Как отмечается в решении правительства Великобритании, эти лица несут ответственность за серьезные нарушения прав человека. В частности, во время протестов, которые произошли после объявления о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС, министерство внутренних дел Грузии контролировало непропорциональное применение полицией насилия против протестующих.


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