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Европейский совет повторяет «серьезную обеспокоенность в отношении действий грузинских властей»
20.12.2024 11:32
Европейский совет опубликовал заключение по саммиту 19 декабря, где говорится и о Грузии.
Европейский совет «повторяет свою серьезную обеспокоенность в отношении действий, осуществленных грузинскими властями и противоречащими ценностям и принципам, на которых основана Евросоюз».
Совет выражает сожаление в связи с решение правительства Грузии приостановить процесс переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года.
«Европейский совет строго осуждает насилие в отношении мирных митингующих, политиков и представителей СМИ. Грузинские власти должны уважать право на собрания и выражение и воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а причастные лица привлечены к ответственности.
Европейский совет подчеркивает готовность Евросоюза поддержать устремления грузинского народа и его европейский путь, если грузинские власти изменят нынешние действия», - говорится в заявлении.
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