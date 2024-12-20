

Качкачишвили: Запад признал грузинские власти прокаженными

20.12.2024 11:40





Негативные оценки в отношении грузинских властей конвертированы в очень жесткие санкции – это означает углубление делегитимации представителей грузинских властей, - указанное заявление в эфире телепередачи "Свободная студия" телеканала "Палитраньюс" сделал социолог Яго Качкачишвили.



Так он прокомментировал введение санкций Казначейским департаментом США в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента по особым поручениям Мирзы Кезевадзе.



По словам социолога, процесс введения санкций продолжится.



"Это в полной мере и четко указывает на то, что давление стран Запада, Евросоюза и США на грузинские власти все больше и больше усиливается. Если раньше оно, в основном, выражалось в вербальных оценках, сейчас эти оценки превращаются в дело. Негативные оценки в отношении грузинских властей конвертированы в очень жесткие санкции, это санкции, которые связаны не только с визовым режимом, а уже дошли и до финансовых санкций, речь идет о внесении в список Магницкого. По-видимому, это процесс не приостановиться, а будет продолжен. Это не только арест чьего-то имущества или запрет на зарубежные поездки, это означает углубление делегитимации представителей грузинских властей, представителей "Грузинской мечты". Это же означает, что Запад признает грузинские власти почти прокаженными и принципиально отвергает сотрудничество с ними", - заявил Яго Качкачишвили.



Он также отметил, что "задержка" санкций в отношении почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили обусловлена те, что ему еще дается шанс на принятие рациональных решений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





