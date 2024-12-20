

Несмотря на видео-факты репрессий и расправ, МВД утверждает, что их пытаются дискредитировать

20.12.2024 11:45





«Представители неправительственных организаций и члены различных политических групп в последние несколько дней распространяют множество ложных обвинений в адрес Министерства внутренних дел Грузии, направленных на дискредитацию сотрудников правоохранительных органов в связи с мероприятиями, проведенными министерством на протестных акциях», – говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии.



Как отмечается в заявлении, общественность ясно видит, что, когда протестная акция проходит в рамках мирного собрания и отсутствуют насильственные действия, полиция принимает все необходимые меры, чтобы участники могли свободно выражать свой протест.



«Однако общественность также ясно видела многочисленные случаи, когда протестные акции на проспекте Руставели, в районе здания парламента, выходили за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях, и приобретали массовый насильственный характер.



Следует отметить, что часть лиц, прибывших на акции, изначально намеревались совершить насильственные действия. Об этом свидетельствует тот факт, что они имели при себе незаконные предметы – камни, металлические конструкции, пиротехнику и другие. Кроме того, в ходе проведенных следственных действий из офисов организаторов акций были изъяты различные запрещенные предметы, предназначенные для участников акций и активно использовавшиеся для нападений на полицейских.



Во время проведения акций, когда они массово утратили мирный характер, Министерство внутренних дел, с целью деэскалации ситуации, применяло последовательные меры, предусмотренные законом.



Важно подчеркнуть, что перед использованием специальных средств участники акций всегда заранее предупреждались как через официальные заявления, так и на месте с использованием специальных звуковых устройств.



В различных СМИ и социальных сетях распространяется информация о пострадавших участниках акций.



Общественность ясно видела, что полиция задерживала агрессивных лиц, которые в большинстве случаев оказывали сопротивление правоохранителям.



В большинстве случаев агрессивные лица сопротивлялись полиции в момент задержания, что приводило к физическим травмам как у задержанных, так и у сотрудников МВД.



Мы хотим напомнить общественности, что в результате этих насильственных действий пострадал 171 сотрудник МВД. Часть пострадавших получила тяжелые травмы, в частности: около 10 полицейских потребовалось сложное хирургическое вмешательство, около 40 правоохранителей получили серьезные травмы лица, головы и глаз из-за брошенных участниками камней. Также около 60 сотрудников МВД получили множественные ожоги лица, конечностей и тела в результате попадания пиротехники, а у одного сотрудника значительно снизился слух вследствие травмы, вызванной попаданием пиротехники.



Что касается предполагаемых случаев превышения силы со стороны полицейских, как уже неоднократно подчеркивалось, по этим фактам в Специальной следственной службе ведется расследование, и МВД активно сотрудничает с этим ведомством в рамках своей компетенции.



Мы также хотим напомнить общественности, что с 28 ноября до настоящего времени, параллельно с насильственными действиями участников акций на проспекте Руставели и прилегающих территориях, было зафиксировано множество преступных действий. Среди них – разбойные нападения, около 60 случаев краж, были похищены различные виды инвентаря, денежные средства, одежда и другие предметы. На различных объектах, расположенных на проспекте Руставели, были зафиксированы случаи похищения банкоматов и терминалов, которые затем использовались в качестве баррикад.



Были зафиксированы десятки случаев краж личных вещей. Повреждены и разбиты фасады различных зданий на проспекте Руставели. Ущерб, нанесенный частным лицам и государству преступным путем, превышает сотни тысяч лари.



В последние дни в различных СМИ и социальных сетях активно распространяется информация о конфискации личных вещей задержанных и их исчезновении при неизвестных обстоятельствах.



Мы хотим отреагировать на эту информацию и сообщить общественности, что в соответствии с пунктом 2 статьи 26 закона «О полиции» и статьей 249 Кодекса административных правонарушений, полиция имеет право временно изымать или ограничивать фактическое владение вещами лиц в случаях, предусмотренных законом.



Личные вещи, изъятые на основании вышеуказанных норм, были возвращены задержанным лицам в изоляторах временного содержания сразу после их освобождения в соответствии с установленным законодательством порядком.



Распространяемая информация о том, что сотрудники МВД якобы незаконно изъяли личные вещи у задержанных, является ложью и направлена исключительно на дискредитацию министерства и правоохранителей», – говорится в заявлении.







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