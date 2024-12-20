

МВД Грузии назвало сумму ущерба от протестов на Руставели

20.12.2024 12:28





Ущерб, нанесенный частным лицам и государству, с начала протестов в Тбилиси в конце ноября, превышает сто тысяч лари. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По данным ведомства, в ходе проведения митинга на проспекте Руставели и прилегающей к нему территории было совершено до 60 краж. Были похищены товары, денежные средства, одежда и другие предметы.



Из нескольких объектов на Руставели украли различный инвентарь, в том числе терминалы быстрой оплаты, которые впоследствии использовались в качестве баррикад.



Разбиты окна, повреждены фасады зданий.



МВД утверждает, что протесты на Руставели часто выходили за рамки закона. Среди участников митингов выявляли лиц с запрещенными предметами, такими как камни и пиротехника, которые использовались для нападений на полицию.



При этом утверждения о чрезмерной силе или незаконных действиях правоохранителей в МВД назвали ложными. Ведомство уверяет, что спецмеры применяют, только в случае «массовых насильственных действий» со стороны демонстрантов. Отмечается, что это происходит «в полном соответствии с законом», исключительно в целях деэскалации ситуации и после предупреждения.



Протесты в Грузии вспцхнули после решения властей заморозить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. В Тбилиси проевропейские акции неоднократно жестоко подавляли.



Силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули, собравшихся поливали водой с добавлением химических реагентов раздражающего действия. Народный защитник Грузии неоднократно отмечал, что на момент начала разгона акции носили мирный характер и оснований для подобных действий не было.



Из более 450 задержанных за время протестов, около 300 заявили об избиениях силовиками и других видах жестокого обращения. От действий полиции пострадали более 50 работников СМИ. Правозащитники говорят о преднамеренном преследовании журналистов.



Несмотря на сотни сообщений о жестокости полиции, ни один из сотрудников правоохранительных органов до сих пор не привлечен к ответственности.



В ответ на жестокое подавление протестов Великобритания и США в четверг ввели санкции против высокопоставленных грузинских чиновников, включая главу МВД Вахтанга Гомелаури.



МВД, в свою очередь, подчеркивает, что более 170 полицейских получили ранения в столкновениях с демонстрантами, которые использовали пиротехнику, бросали камни и другие предметы.



По их информации, примерно десяти силовикам потребовались сложные хирургические операции, до 40 получили серьезные травмы лица, головы и глаз, у 60 были множественные ожоги, а один после травмы частично потерял слух.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





