

Еврокомиссия предложит приостановить «безвиз» для грузинских дипломатов

20.12.2024 12:34





Европейская комиссия сегодня, 20 декабря выступит с предложением приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов, сообщает редактор Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. В социальной сети X он пишет:



«На итоговой пресс-конференции саммита Европейского совета (Коста, Орбан, фон дер Ляйен) не было сказано ни слова о Грузии. Не было особых дискуссий и между лидерами, хотя Венгрия заняла отличную от других позицию. Завтра (20 декабря) Еврокомиссия должна выступить с предложением о приостановке безвизового режима для грузинских дипломатов».



Заявление по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС было опубликовано поздно вечером 19 декабря. В нем указано, что «Евросоюз серьезно озабочен в связи с курсом, взятым грузинским правительством, и сожалеет по поводу решения Тбилиси приостановить процесс вступления в сообщество до 2028 года». Европейский совет считает, что действия грузинского правительства «противоречат ценностям и принципам, на которых основан Евросоюз».



«Европейский совет решительно осуждает насилие против мирных протестующих, политиков и представителей СМИ. Грузинские власти должны уважать право на свободу собраний и выражения мнений и воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Европейский совет подчеркивает готовность Союза поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению, если грузинские власти изменят свой нынешний курс действий», – сказано в документе.





Напомним, 16 декабря на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза было принято решение о приостановке безвизового режима для обладателей грузинских дипломатических паспортов. Таков ответ части ЕС на действия грузинских властей по отношению к европейскому курсу страны и подавление проевропейских акций протестов.



Протесты по всей Грузии разгорелись более трех недель назад, когда в «Грузинской мечте» заявили, что не намерены продолжать процесс переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.





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