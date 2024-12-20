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Участники саммита Европейского совета: власти Грузии должны уважать право на свободу
20.12.2024 12:55
Европейский совет публикует заключение по итогам саммита 19 декабря, в котором упоминается и Грузия. В итоговом заявлении выражается обеспокоенность в отношении курса действий грузинских властей, «которые противоречат ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз». Участники саммита выразили также сожаление «в связи с решением правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года».
Здесь же упоминаются разгоны демонстрантов с применением чрезмерной силы:
«Европейский совет решительно осуждает насилие в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ. Грузинские власти должны уважать право на свободу собраний и выражения мнений и воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности».
Европейский совет таже подчеркивает готовность ЕС «поддержать европейские стремления грузинского народа и путь страны к членству (в Евросоюз), если правительство Грузии изменит свои текущие действия», — говорится в заявлении.
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