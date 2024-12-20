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США продолжат вводить санкции в отношении грузинских чиновников и членов их семей - Миллер
20.12.2024 13:08
США предпринимают дальнейшие шаги по введению визовых санкций в отношении грузинских чиновников и членов их семей. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
По его словам, ограничения затронут «сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, которые были причастны к насилию в отношении протестующих», а также муниципальных чиновников, «которые злоупотребили своими полномочиями для ограничения основных свобод, включая право голосовать без принуждения или запугивания».
13 декабря власти США ввели визовые санкции в отношении примерно 20 грузинских правительственных чиновников, ответственных за подрыв демократии в стране. Ранее, после принятия в Грузии закона об иноагентах, Вашингтон применил аналогичные меры против примерно сотни лиц, связанных с «Грузинской мечтой», а также членов их семей.
После того как 28 ноября премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года, а в Тбилиси и других городах вспыхнули масштабные протесты, Госдепартамент объявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией.
19 декабря Минфин США включил в глобальный «Акт Магнитского» главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, а также заместителя шефа грузинского спецназа Мирзу Кезевадзе.
В американском казначействе подчеркнули, что полиция реагировала на проевропейские протесты с несоразмерным насилием, включая массовые избиения, словесные оскорбления и угрозы сексуального насилия, а также указали на преследование журналистов и лидеров политической оппозиции.
Эти санкции были введены в координации с властями Великобритании. Лондон запретил въезд в страну и заморозил активы Гомелаури и еще четырех полицейских чиновников.
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