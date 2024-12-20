

В текущем году из Грузии были выдворены 243 гражданина иностранных государств

20.12.2024 13:17





В текущем году из Грузии были выдворены 243 гражданина иностранных государств. Об этом говорится в данных МВД.



По данным ведомства, наибольшее количество высланных граждан, а именно 19%, прибыло из Азербайджана, за ним следуют Иран и Турция.



Точнее, по данным за первые три квартала 2024 года, из Грузии были выдворены:



Азербайджан - 46 граждан

Иран - 31 гражданин

Турция - 23 гражданина

Индия - 22 граждане

Ирак - 20 граждан

Нигерия - 19 граждан

Египет - 14 граждан

Китай - 15 граждан

Россия - 10 граждан

Иордания - 9 граждан

Пакистан - 9 граждан



Также были высланы трое граждан Ливии, по одному гражданину Австралии, Саудовской Аравии и Армении.



Согласно той же статистике, в прошлом, 2023 году из Грузии были выдворены 190 иностранных граждан. Из них 41 гражданин был из Азербайджана, 32 - из Ирана, 27 - из Индии, 13 - из России, 9 - из Нигерии, 9 - из Египта, 8 - из Китая, 8 - из Турции и т.д.





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