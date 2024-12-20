|
|
|
В текущем году из Грузии были выдворены 243 гражданина иностранных государств
20.12.2024 13:17
В текущем году из Грузии были выдворены 243 гражданина иностранных государств. Об этом говорится в данных МВД.
По данным ведомства, наибольшее количество высланных граждан, а именно 19%, прибыло из Азербайджана, за ним следуют Иран и Турция.
Точнее, по данным за первые три квартала 2024 года, из Грузии были выдворены:
Азербайджан - 46 граждан
Иран - 31 гражданин
Турция - 23 гражданина
Индия - 22 граждане
Ирак - 20 граждан
Нигерия - 19 граждан
Египет - 14 граждан
Китай - 15 граждан
Россия - 10 граждан
Иордания - 9 граждан
Пакистан - 9 граждан
Также были высланы трое граждан Ливии, по одному гражданину Австралии, Саудовской Аравии и Армении.
Согласно той же статистике, в прошлом, 2023 году из Грузии были выдворены 190 иностранных граждан. Из них 41 гражданин был из Азербайджана, 32 - из Ирана, 27 - из Индии, 13 - из России, 9 - из Нигерии, 9 - из Египта, 8 - из Китая, 8 - из Турции и т.д.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна