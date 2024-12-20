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Под санкциями находятся более 150 высокопоставленных чиновников - TI_Georgia
20.12.2024 13:35
На данном этапе под санкции попали более 150 высокопоставленных чиновников, сообщает "Transparency International - Грузия".
Как пишет организация в опубликованной информации, среди подпавших под санкции - члены правительства и их заместители, депутаты "Грузинской мечты", судьи, главы муниципалитета, поддерживающие их бизнесмены и пропагандисты.
"На данном этапе под санкции попали более 150 высокопоставленных чиновников, в том числе члены нелегитимного правительства и их заместители, депутаты "Грузинской мечты", судьи, главы муниципалитетов, поддерживающие бизнесмены и пропагандисты.
Они подвергаются санкциям со стороны стран, которые поддерживают Грузию, за жестокое подавление мирных протестов, подрыв демократии, остановку процесса европейской интеграции, фальсификацию выборов и действия против воли грузинского народа.
Чтобы остановить процесс санкционирования и разрядить кризис, необходимо выполнить два требования - освободить незаконных заключенных и назначить новые выборы", - говорится в сообщении.
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