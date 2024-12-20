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Саломе Зурабишвили выступает в Сенате Италии


20.12.2024   13:51


В парламенте Италии началось выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Выступление проходит на совместном заседании комитетов по иностранным делам и делам Европы парламента Италии, по приглашению председателей указанных комитетов.


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