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Саломе Зурабишвили выступает в Сенате Италии
20.12.2024 13:51
В парламенте Италии началось выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Выступление проходит на совместном заседании комитетов по иностранным делам и делам Европы парламента Италии, по приглашению председателей указанных комитетов.
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