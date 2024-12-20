

Саломе Зурабишвили выступает в Сенате Италии

20.12.2024 13:51





В парламенте Италии началось выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили.



Выступление проходит на совместном заседании комитетов по иностранным делам и делам Европы парламента Италии, по приглашению председателей указанных комитетов.





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