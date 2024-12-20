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Ален Берсе: Власть Грузии обещала изменить закон об иноагентах
20.12.2024 13:52
Правительство Грузии дало обещание о том, что изменит Закон «О прозрачности иностранного влияния», - указанное заявление сегодня на пресс-конференции сделал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
По его словам, для внесения поправок в существующий закон будет создана специальная рабочая группа.
«Правительство Грузии заверило нас в том, что изменит суть Закона „О прозрачности иностранного влияния“, для чего со стороны правительства Грузии и представителей Совета Европы будет создана специальная рабочая группа, в том числе в процесс будет вовлечена и Венецианская комиссия, посредством чего будет осуществлена идентификация поправок, которые должны будут быть внесены в законодательство», - заявил Берсе.
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