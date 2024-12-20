

Де-факто глава МВД встретился с послом Китая Чжоу Цзянем

20.12.2024 13:55





Де-факто министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури встретился с послом Китайской Народной Республики Чжоу Цзянем.



По информации МВД, посол поздравил Гомелаури с назначением и пожелал успехов в дальнейшей работе.



«В рамках встречи стороны говорили о плодотворных внешнеполитических и торгово-экономических отношениях между Грузией и Китайской Народной Республикой. Были подчеркнуты отношения, сложившиеся в результате стратегического партнерства между двумя странами. Участники встречи также отметили важность укрепления сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности.



Под конец встречи Вахтанг Гомелаури поблагодарил Чжоу Цзяня за решительную поддержку Китайской Народной Республики суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за его вклад в развитие отношений между двумя странами», — говорится в информации МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





