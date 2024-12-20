

В МИД Грузии проходит встреча с послом Великобритании

20.12.2024 14:02





В Министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гарретом Уордом.



До входа в МИД посол не стал давать никаких комментариев представителям СМИ.



По существующей информации, вызов посла в МИД связан с введением Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников МВД Грузии.



Великобритания ввела санкции в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех человек. Соответствующая информация была опубликована вчера на сайте правительства Великобритании.







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