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В МИД Грузии проходит встреча с послом Великобритании
20.12.2024 14:02
В Министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гарретом Уордом.
До входа в МИД посол не стал давать никаких комментариев представителям СМИ.
По существующей информации, вызов посла в МИД связан с введением Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников МВД Грузии.
Великобритания ввела санкции в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех человек. Соответствующая информация была опубликована вчера на сайте правительства Великобритании.
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