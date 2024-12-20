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В МИД Грузии проходит встреча с послом Великобритании


20.12.2024   14:02


В Министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гарретом Уордом.

До входа в МИД посол не стал давать никаких комментариев представителям СМИ.

По существующей информации, вызов посла в МИД связан с введением Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников МВД Грузии.

Великобритания ввела санкции в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех человек. Соответствующая информация была опубликована вчера на сайте правительства Великобритании.


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