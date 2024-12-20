

Сенат Чехии призывает правительство ввести санкции против судей и силовиков Грузии

20.12.2024 14:08





Сенат Чехии призывает правительство ввести санкции против причастных к «к насильственному подавлению протестов в Грузии», а также на грузинских судей, принимающих политически мотивированные решения.



«(Сенат) обращается к правительству Чехии с просьбой ввести санкции в отношении лиц, которые непосредственно причастны к выполнению заказов или к насильственному подавлению протестов, а также рассмотреть вопрос о расширении этих санкций, а также рассмотреть возможность распространения этих санкций на судей, выносящих политически мотивированные решения, и обратить внимание на поддержку гражданского общества и СМИ в Грузии в ситуациях, когда нельзя ожидать сотрудничества с правительством и парламентом», — говорится в заявлении сената Чехии.



Напомним, что 19 декабря Соединенные Штаты Америки США и Великобритания ввели санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента особых поручений Мирзы Кезевадзе.





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