

Ален Берсе: Я здесь не для легитимации выборов

20.12.2024 14:16





Ален Берсе - У меня были конструктивные дискуссии со всеми, кто согласился на встречу, с гражданским обществом, аппаратом Народного защитника, правительством, оппозицией

14:04, 20.12.2024



«Благодарю всех, с кем я встретился на этой неделе. У меня были искренние, открытые и конструктивные дискуссии со всеми, кто согласился встретиться со мной – представителями гражданского общества, аппарата Народного защитника, правительства, оппозиции и международного сообщества в Тбилиси», – заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции.



По его словам, диалог является краеугольным камнем любой функциональной демократии.



«Сейчас для Грузии критическое время. Грузия переполнена политической напряженностью и поляризованными публичными дебатами, сопровождающимися высокой степенью насилия. Я здесь, в первую очередь, чтобы выразить поддержку Грузии и её гражданам. Они заслуживают жить в стабильной демократической стране. Как вам известно, уже 25 лет Грузия является полноправным и ценным членом Совета Европы.



Как генеральный секретарь, я здесь не для легитимации выборов, это задача других компетентных институтов, которые наблюдают за выборами и предоставляют соответствующие заключения. С моей стороны, как генерального секретаря, было бы большой безответственностью не быть здесь и не поддерживать народ. Текущий политический кризис может быть разрешен только путем соблюдения фундаментальных принципов демократии, прав человека и верховенства закона.



Хочу поблагодарить всех, с кем встретился на этой неделе. У меня были искренние, открытые и конструктивные дискуссии со всеми, кто согласился встретиться со мной – представителями гражданского общества, аппарата Народного защитника, правительства, оппозиции и международного сообщества в Тбилиси. Одной из основных целей моего визита было встретиться со всеми. Диалог – это краеугольный камень любой функциональной демократии. Во время моего визита я отметил освобождение Ники Гварамия и также встретился с Алеко Элисашвили», – заявил Ален Берсе.





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