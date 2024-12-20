

Всеобщая перепись населения продлена до 31 декабря

20.12.2024 14:32





Национальная служба статистики Грузии («Сакстат») продлила сроки всеобщей перепими населения до 31 декабря.



«Сегодня процесс активно продолжается. На его завершение потребуется еще несколько дней. Поэтому «Сакстат» принял решение продлить перепись еще на несколько дней, и соответственно процесс продолжится до конца этого месяца», — сказал сегодня на брифинге исполнительный директор «Сакстата» Гогита Тодрадзе.



На сегодняшний день в рамках переписи опросили более 3 млн граждан.



По словам Тодрадзе, процесс осложняет то, что многие граждане, особенно в Тбилиси, не открывают двери их представителям. Он допустил, что это может быть связано с текущей ситуацией в стране. Участники протестных акций пишут в Facebook, что к ним домой приходят неизвестные лица и без предоставления каких-либо документов пытаются собрать персональную информацию.



Также сбор данных затруднила плохая погода в некоторых регионах в последние дни.



С учетом этого с сегодняшнего дня также возобновил работу портал саморегистрации на всеобщую перепись населения. На нем граждане могут заполнить анкеты в электронном виде, без участия опросчиков.



Перепись началась в Грузии 14 ноября. На первом этапе, до 28 ноября, она проводилась только методом саморегистрации. На втором этапе сотрудники «Сакстата» начали обходы по домам.



Наряду с переписью населения будет проведена и сельскохозяйственная перепись. Домохозяйства будут расспрашивать о площади и назначении сельхозземель, находящихся в их собственности, сортах выращиваемого винограда, количестве рогатого скота, птиц и так далее.



В результате переписи будут получены актуальные сведения о численности населения, его половозрастной структуре, занятости, заработке, образовании, состоянии здоровья и жилье.



Предварительные итоги переписи опубликуют в июне 2025 года, окончательные результаты — в июне 2026 года.



Всеобщая перепись населения проводится в Грузии раз в 10 лет. В последний раз она состоялась в 2014 году. По полученным тогда данным, в стране проживало 3 713 804 человека.





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