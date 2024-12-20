

Кобахидзе опроверг заявление Берсе об обещании изменить закон об иноагентах

20.12.2024 14:34





Похоже генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе неправильно понял премьера "Грузинской мечты" в контексте изменений закона "об иноагентах".



"Если кто-то докажет нам, что в законе о 'прозрачности' есть что-то отрицательное, мы, конечно, готовы к обсуждению этого вопроса", — заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.



По его словам, на встрече с Генеральным секретарем Совета Европы, Аленом Берсе, правительство вновь подтвердило свою открытость к обсуждению этого вопроса.



"Мы обсуждали законодательство, в том числе и закон о 'прозрачности'. Мы еще раз подтвердили нашу открытость к обсуждению. Мы всегда были открыты к обсуждению, как во время процесса принятия закона, так и после его принятия. Еще раз повторяю, если кто-то докажет нам, что в этом законе есть что-то отрицательное, мы, конечно, готовы к обсуждению этого вопроса, включая сотрудничество с соответствующими структурами Совета Европы", — заявил Кобахидзе.





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