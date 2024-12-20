

В ответ на санкции Кобахидзе выдвинул на награждение сотрудников МВД, принимавших участие в жестоких разгонах

20.12.2024 14:40





Премьер "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе выдвигает руководителей и глав департаментов МВД на награждение орденом чести.



Как отметил Кобахидзе на сегодняшнем брифинге, среди кандидатов на орден чести — министр внутренних дел, его заместители и начальники департаментов.



"Мы приняли решение выдвинуть руководителей МВД на награждение орденом чести после инаугурации. Речь идет о 11 должностных лицах."



В числе лиц представленных к государственной награде:

- министр внутренних дел, вице-премьер Вахтанг Гомелаури,

- первый заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе,

- заместители министра внутренних дел Александре Дархвелидзе, Гиорги Бутхути, Иосеб Челидзе,

- директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Темур Купатадзе,

- директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе,

- директор департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили,

- глава спецназа Звиад Харазишвили (Хареба),

- заместители Хареба - Милери Лагазаури и Мирза Керзевадзе.





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