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В ответ на санкции Кобахидзе выдвинул на награждение сотрудников МВД, принимавших участие в жестоких разгонах
20.12.2024 14:40
Премьер "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе выдвигает руководителей и глав департаментов МВД на награждение орденом чести.
Как отметил Кобахидзе на сегодняшнем брифинге, среди кандидатов на орден чести — министр внутренних дел, его заместители и начальники департаментов.
"Мы приняли решение выдвинуть руководителей МВД на награждение орденом чести после инаугурации. Речь идет о 11 должностных лицах."
В числе лиц представленных к государственной награде:
- министр внутренних дел, вице-премьер Вахтанг Гомелаури,
- первый заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе,
- заместители министра внутренних дел Александре Дархвелидзе, Гиорги Бутхути, Иосеб Челидзе,
- директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Темур Купатадзе,
- директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе,
- директор департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили,
- глава спецназа Звиад Харазишвили (Хареба),
- заместители Хареба - Милери Лагазаури и Мирза Керзевадзе.
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