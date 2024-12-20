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Гахария: Думаю, Иванишвили пообещал и Алену Берсе должность вице-премьера
20.12.2024 15:31
«Думаю, Иванишвили пообещал и Берсе пост вице-премьера», — пишет в соцсети лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.
Гахария поделился заявлением, сделанным генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе в связи с законом «Об иностранном влиянии» на сегодняшней пресс-конференции.
Ален Берсе заявил сегодня, что «правительство пообещало изменить содержание закона «Об иностранном влиянии», будет создана рабочая группа и будут определены изменения, которые необходимо внести».
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