

Гахария: Думаю, Иванишвили пообещал и Алену Берсе должность вице-премьера

20.12.2024 15:31





«Думаю, Иванишвили пообещал и Берсе пост вице-премьера», — пишет в соцсети лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Гахария поделился заявлением, сделанным генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе в связи с законом «Об иностранном влиянии» на сегодняшней пресс-конференции.



Ален Берсе заявил сегодня, что «правительство пообещало изменить содержание закона «Об иностранном влиянии», будет создана рабочая группа и будут определены изменения, которые необходимо внести».





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