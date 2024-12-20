

Кобахидзе: В течение ближайших недель у нас будет диалог с главами 4 партий

20.12.2024 16:47





Они должны обосновать, где Закон „О прозрачности иностранного влияния“ нарушает правовые принципы – где они обоснуют нам это, мы готовы пересмотреть закон,- заявил в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, его посылы по указанной теме и посылы председателя Совета Европы Алена Берсе находятся в полном соответствии.



„В принципе, считаю, что наши посылы не отличаются друг от друга. Мы в очередной раз говорим, что открыты для дискуссии в любом формате. Если будет создан конкретный формат, в том числе предложенный и Советом Европы, разумеется, мы открыты и сейчас. Здесь полное соответствие между нашими посылами.



Что касается пересмотра закона, здесь главное одно – нам должны обосновать, где Закон „О прозрачности иностранного влияния“ нарушает правовые принципы. где они обоснуют нам это, мы готовы пересмотреть закон. Практически, мы повторяем то, что говорит господин Берсе“, - заявил Кобахидзе.



Что касается вопроса, на какие темы „Грузинская мечта“ готова к диалогу с оппозицией, премьер отметил, что „он не думает, что диалог со вторичными силами имеет смысл“.



„Не думаю, что диалог со вторичными силами имеет смысл. Вообще, диалог очень важен, однако, наша оппозиция, а в действительности эти четыре радикальные партии, являются вторичными силами. У них есть свои хозяева, и для нас, конечно, лучше вести диалог с их хозяевами, другой альтернативы нет. В течение ближайших недель у нас обязательно будет диалог с главами эти 4 политических партий,“ – заявил премьер.





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