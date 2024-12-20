

Зурабишвили: В Грузии нет ни одного института, который бы не зависел от правящей партии

20.12.2024 16:48





В настоящее время в Грузии нет ни одного института, который бы не зависел от правящей партии. Все институты: правительство, парламент, все суды, центрального банка, Центральной избирательной комиссией руководят лица, и они укомплектованы людьми, приемлемыми для правящей партии, - указанное заявление в своем выступлении в парламенте Италии сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



„До выборов, де-факто правитель Грузии Бидзина Иванишвили предупредил оппозиционные политические партии о том, что после выборов их развалят, арестуют их членов. Также гражданское общество, неправительственные организации, в том числе те, кто действуют в гуманитарных целях, под той же угрозой, так как все, кто финансируется из-за рубежа, подпадает под тот русский закон, который уже действует в Грузии и который постепенно начинает действовать против всех. Сегодня перед вами выступает президент, являющийся последним независимым институтом Грузии“, - отметила Зурабишвили.



По ее словам, Грузия, которая была моделью проведения реформ в регионе, которая ближе всех стояла перед дверью в Европу, сегодня повернута в обратную сторону.





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