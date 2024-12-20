

Каладзе: В отношении Грузии администрация США максимально пытается оставить тяжелое наследство Дональду Трампу

20.12.2024 16:48





В отношении Грузии, и по существующим процессам в целом, нынешняя администрация США максимально пытается оставить Дональду Трампу тяжелое наследство, - указанное заявление, комментируя пакет новых санкций США в отношении грузинских чиновников, сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, в условиях новой администрации США в отношении Грузии будет „верное и правильное отношение“.



„Ничего особенного, мы не раз заявляли о том, что нынешняя администрация США предпримет еще более тяжелые шаги. Вы знаете, что всего через несколько дней их полномочия завершатся. В отношении не только Грузии, но и по существующим процессам в целом, нынешняя администрация США максимально пытается оставить Дональду Трампу тяжелое наследство. Здесь я хочу сказать одно, очень много людей, которые говорят о новой администрации, радикально отличающихся подходах... Мы ожидаем, что будет верное им правильное отношение, хотя бы по отношении к Грузии. Однако, поверьте мне, никто, кроме нас не сделает то, что нужно стране. Трамп является президентом, избранным гражданами своей страны, и он, разумеется, будет проводить интересы своей страны и защищать интересы своего народа. То же должны делать и мы. Нас избрал народ и, в первую очередь, мы должны защищать интересы нашей страны и нашего народа“,- заявил Каладзе.





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