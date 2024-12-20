

Вашадзе: Персонально обращаюсь к Бидзине Иванишвили – Ваше время истекает! – пока у Вас есть время покинуть страну

20.12.2024 16:49





Хочу персонально обратиться к Бидзине Иванишвили – Ваше время истекает, а то, что Вы сейчас делаете, это попытка замарать в преступлениях как можно больше людей, чтобы как можно больше людей, вместе с Вами были привлечены к международной ответственности – у вас еще есть время прийти в себя и покинуть страну, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал один из лидеров „Единства – Национального движения“ Георгий Вашадзе.



По его словам, Бидзине Иванишвили и его коллегам „придется предстать перед Гаагским трибуналом“.



„Три главныых посыла, которые я хочу сегодня озвучить. Первое - протест, протест и протест. Наше единство и такой непрерывный протест, какого по такой продолжительности не было даже во время национального движения, имеют конкретные результаты и значение в этой борьбе. Хочу обратиться к представителям правоохранительных органов, включая представителей судебной власти, как можно быстрее отойдите от этого режима, который, фактически, пытается обратить вас в эту преступную схему.



Третье, Хочу персонально обратиться к Бидзине Иванишвили – Ваше время истекает, а то, что Вы сейчас делаете, это попытка замарать в преступлениях как можно больше людей, чтобы как можно больше людей, вместе с Вами были привлечены к международной ответственности – у вас еще есть время прийти в себя и покинуть страну, оставить её в покое и уступить грузинскому народу“, - заявил Вашадзе.





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