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Вашадзе: Персонально обращаюсь к Бидзине Иванишвили – Ваше время истекает! – пока у Вас есть время покинуть страну
20.12.2024 16:49
Хочу персонально обратиться к Бидзине Иванишвили – Ваше время истекает, а то, что Вы сейчас делаете, это попытка замарать в преступлениях как можно больше людей, чтобы как можно больше людей, вместе с Вами были привлечены к международной ответственности – у вас еще есть время прийти в себя и покинуть страну, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал один из лидеров „Единства – Национального движения“ Георгий Вашадзе.
По его словам, Бидзине Иванишвили и его коллегам „придется предстать перед Гаагским трибуналом“.
„Три главныых посыла, которые я хочу сегодня озвучить. Первое - протест, протест и протест. Наше единство и такой непрерывный протест, какого по такой продолжительности не было даже во время национального движения, имеют конкретные результаты и значение в этой борьбе. Хочу обратиться к представителям правоохранительных органов, включая представителей судебной власти, как можно быстрее отойдите от этого режима, который, фактически, пытается обратить вас в эту преступную схему.
Третье, Хочу персонально обратиться к Бидзине Иванишвили – Ваше время истекает, а то, что Вы сейчас делаете, это попытка замарать в преступлениях как можно больше людей, чтобы как можно больше людей, вместе с Вами были привлечены к международной ответственности – у вас еще есть время прийти в себя и покинуть страну, оставить её в покое и уступить грузинскому народу“, - заявил Вашадзе.
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