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Ален Берсе: Демократия не может существовать в условиях столь ненадлежащего отношения и постоянной конфронтации
20.12.2024 16:49
Все силы, как большинство, так и оппозиция обязаны открыть диалог и включиться в него, защищать и уважать демократические принципы – Совет Европы готов содействовать этому диалогу, - заявил сегодня на пресс-конференции генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
По его словам, демократия не может существовать в условиях столь ненадлежащего отношения и постоянной конфронтации.
„Поляризация подрывает демократические процессы в Грузии. Все силы, как большинство, так и оппозиция обязаны открыть диалог и включиться в него, защищать и уважать демократические принципы. Демократия не может существовать в условиях столь ненадлежащего отношения и постоянной конфронтации. Совет Европы готов содействовать этому диалогу. Разумеется, мы сможем это сделать при подключении механизмов веры и доверия, однако, это находится в руках грузинского населения и существующих здесь ведомств, которые должны сделать все для возрождения и усиления демократии. В это должны быть вовлечены все меньшинства, гражданское общество и т. д.“- заявил Берсе.
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