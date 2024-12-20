

Осенняя сессия парламента закрылась

20.12.2024 16:50





Осенняя сессия парламента одиннадцатого созыва завершилась на заседании бюро парламента. Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря.



В конце заседания был исполнен Государственный гимн Грузии.



Бюро парламента на сегодняшнем заседании приняло решение по вопросу, связанному с избранием членов ЦИК. В частности, относительно продления срока процедуры избрания членов Центральной избирательной комиссии между сессиями Парламента.



Как сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, он издал сегодня соответствующее распоряжение, которым объявлен конкурс на отбор четырех кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии. Кандидаты могут подать заявку в течение двух недель.



По словам Шалвы Папуашвили, в феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК.



Согласно регламенту парламента, весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля.





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