|
|
|
Осенняя сессия парламента закрылась
20.12.2024 16:50
Осенняя сессия парламента одиннадцатого созыва завершилась на заседании бюро парламента. Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря.
В конце заседания был исполнен Государственный гимн Грузии.
Бюро парламента на сегодняшнем заседании приняло решение по вопросу, связанному с избранием членов ЦИК. В частности, относительно продления срока процедуры избрания членов Центральной избирательной комиссии между сессиями Парламента.
Как сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, он издал сегодня соответствующее распоряжение, которым объявлен конкурс на отбор четырех кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии. Кандидаты могут подать заявку в течение двух недель.
По словам Шалвы Папуашвили, в феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК.
Согласно регламенту парламента, весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна