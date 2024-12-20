

Олаф Шольц: Новый глава Совета Европы в настоящее время находится в Грузии, и мы внимательно оценим отчет

20.12.2024 16:51





«Совет Европы, в лице его нового главы, сейчас находится в Грузии, и мы внимательно оценим отчет. Мы не смогли принять определенные решения на встрече министров иностранных дел, хотя отдельные меры могут быть реализованы и другими способами», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции после саммита ЕС.



Олафу Шольцу был задан вопрос, «какие дополнительные конкретные шаги обсуждались на саммите в отношении Грузии».



«Мы сделали совместное заявление по этому поводу, как вы, возможно, видели в нашем совместном заключительном заявлении. Мы должны требовать, чтобы каждый, кто выражает свое мнение или организует акции протеста, не подвергался преследованиям и не опасался за свою безопасность. Мы также выразили очень четкое требование относительно демократических процессов, а также более подробно обсудили тот факт, что, например, Совет Европы, в лице его нового главы, сейчас находится в Грузии, и мы внимательно оценим отчет. Мы не смогли принять определенные решения на встрече министров иностранных дел, хотя отдельные меры могут быть реализованы и другими способами», — заявил Олаф Шольц.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





