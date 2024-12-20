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Урсула фон дер Ляйен: Сегодня мы предлагаем ввести визовые ограничения для грузинских дипломатов


20.12.2024   16:51


«Сегодня мы предлагаем ввести визовые ограничения для грузинских дипломатов, наше послание руководству страны предельно ясно: прекратите причинять вред собственному народу», — написала в соцсети президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, мирные протесты натолкнулись на насилие со стороны полиции.

«Грузинский народ протестует против решения правительства свернуть с пути вступления в ЕС. Мирные протесты натолкнулись на насилие со стороны полиции. Сегодня мы предлагаем ввести визовые ограничения для грузинских дипломатов. Наше послание руководству страны предельно ясно: Прекратите причинять вред собственному народу.», — написала фон дер Ляйен.


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