

Урсула фон дер Ляйен: Сегодня мы предлагаем ввести визовые ограничения для грузинских дипломатов

20.12.2024 16:51





«Сегодня мы предлагаем ввести визовые ограничения для грузинских дипломатов, наше послание руководству страны предельно ясно: прекратите причинять вред собственному народу», — написала в соцсети президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По ее словам, мирные протесты натолкнулись на насилие со стороны полиции.



«Грузинский народ протестует против решения правительства свернуть с пути вступления в ЕС. Мирные протесты натолкнулись на насилие со стороны полиции. Сегодня мы предлагаем ввести визовые ограничения для грузинских дипломатов. Наше послание руководству страны предельно ясно: Прекратите причинять вред собственному народу.», — написала фон дер Ляйен.





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