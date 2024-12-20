

Саломе Зурабишвили обратилась к членам Сената Италии

20.12.2024 16:53





«Если выборы не будут признаны, значит, что Евросоюз не намерен участвовать в этом фарсе, должна быть позиция, поскольку необходимо принять решение», – заявила президент Саломе Зурабишвили, выступая на объединенном заседании комитетов по иностранным делам и обороне и по европейским делам Сената Италии.



По ее словам, новые выборы, отражающие волю народа, являются единственным стабильным выходом из сложившейся ситуации.



«Это не было подлинно, справедливо и не отражало волю народа, что ясно видно из уличных акций, продолжающихся уже несколько дней. Если не будет признания, это значит, что Евросоюз не собирается участвовать в этом фарсе. Если выборы больше не являются сигналом и признаком демократии, тогда мы своими же руками подрываем основные правила и инструменты демократии. Это очень серьезная проблема не только для Грузии, но и для всех других стран, где проводятся выборы, если у нас не будет четкой позиции. Позиция должна быть, так как необходимо принять решение.



Если позиции не будет, мы не сможем перейти к единственному политическому и нормальному процессу — к новым выборам, которые отражают волю народа. Это единственный стабильный выход.



Что касается сохранения моего поста, это очень символично, потому что, как вы знаете, в Грузии президент вообще не обладает исполнительной властью. Однако уход означал бы признание того, что пародия на президентские выборы, выбравшая роль для этой пародии, стала бы предательством тех людей, которые стоят на улицах. Я не та, кто призывает людей выходить на улицы. Я просто их представитель за пределами страны, своего рода связующее звено и символ.



Я считаю, что людям на улицах нужен этот символ, и это также форма стабильности. Кроме того, нашим внешним партнерам необходимо знать, с кем они могут разговаривать, потому что есть множество политических партий, много новых форм и сил, которые возникают из уличных протестов и которые будут очень активно представлены. Таким образом, должен быть один телефон для связи с этим очень широким спектром грузинского общества, и это общество должно быть поддержано. Для поддержки этого общества вы должны поддержать его через меня», – подчеркнула Зурабишвили.





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