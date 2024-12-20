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Тина Бикучава обратилась к генеральному секретарю Совета Европы
20.12.2024 16:54
«Садись, два», — так отреагировала один из лидеров «Единства — Национального движения» Тина Бокучава на заявления генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе на сегодняшней пресс-конференции.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сегодня на пресс-конференции подвел итоги своего трехдневного визита в Тбилиси, где рассказал о проведенных встречах и обсужденных вопросах.
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