

Тина Бикучава обратилась к генеральному секретарю Совета Европы

20.12.2024 16:54





«Садись, два», — так отреагировала один из лидеров «Единства — Национального движения» Тина Бокучава на заявления генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе на сегодняшней пресс-конференции.



Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сегодня на пресс-конференции подвел итоги своего трехдневного визита в Тбилиси, где рассказал о проведенных встречах и обсужденных вопросах.





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