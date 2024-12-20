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Президент Грузиивстретилась с генеральным секретарем Совета Европы и его делегацией


20.12.2024   16:54


«Я встретилась с генеральным секретарем Совета Европы и его делегацией, которые находятся в некотором недоумении, они плохо понимают ситуацию здесь», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, она объяснила Алену Берсе и делегации, что их мандат и обязанность не заключаются в том, чтобы «назначать какую-то комиссию с никем не признанной властью, особенно для обсуждения «российского закона».

«Я объяснила ему, что нельзя приходить в эту страну, когда ты представляешь старейшую европейскую организацию и организацию, которая несет прямую ответственность только за одно: защищать демократические принципы, защищать права человека и защищать свободу людей. У этой организации есть одна ответственность и обязанность — поднять свой голос, когда в одной из ее стран-членов происходит то, что происходит в Грузии, насилие над людьми, ограничение всех их прав. Протестовать и осуждать это, пожалуй, первая обязанность такой организации», — заявила Зурабишвили.


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