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Более 55% граждан Грузии считают новые выборы возможностью выхода из политического кризиса
20.12.2024 16:55
Большинство граждан Грузии считают парламентские выборы лучшим способом выхода страны из текущего политического кризиса. Это показал опрос, проведенный консалтинговой компанией IPM Research.
Отвечая на вопрос о возможных путях преодоления кризиса, вариант 56% респондентов выбрали вариант «Новые выборы, которые будут проведены независимыми и надежными институтами».
9% считают, что кризис будет пройден, если в отставку уйдет нынешнее правительство.
11% поддерживают идею вхождения в парламент оппозиционных партий. 4% верят в продуктивность переговоров властей и оппозиции. 9% уверены, что никакого кризиса в стране нет.
10% затруднились ответить.
Исследование проводилось методом телефонного опроса 18-19 декабря. Было опрошено 800 совершеннолетних граждан. Погрешность результатов не превышает +/- 3%.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция назвала их сфальсифицированными. Тогда же начались акции протеста с требованием отмены результатов.
Новая, более масштабная протестная волна началась 28 ноября, после заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз как минимум на четыре года.
Акции продолжаются уже четвертую неделю. Главное требованием протестующих — новые выборы.
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