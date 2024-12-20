

Более 55% граждан Грузии считают новые выборы возможностью выхода из политического кризиса

20.12.2024 16:55





Большинство граждан Грузии считают парламентские выборы лучшим способом выхода страны из текущего политического кризиса. Это показал опрос, проведенный консалтинговой компанией IPM Research.



Отвечая на вопрос о возможных путях преодоления кризиса, вариант 56% респондентов выбрали вариант «Новые выборы, которые будут проведены независимыми и надежными институтами».



9% считают, что кризис будет пройден, если в отставку уйдет нынешнее правительство.



11% поддерживают идею вхождения в парламент оппозиционных партий. 4% верят в продуктивность переговоров властей и оппозиции. 9% уверены, что никакого кризиса в стране нет.



10% затруднились ответить.



Исследование проводилось методом телефонного опроса 18-19 декабря. Было опрошено 800 совершеннолетних граждан. Погрешность результатов не превышает +/- 3%.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция назвала их сфальсифицированными. Тогда же начались акции протеста с требованием отмены результатов.



Новая, более масштабная протестная волна началась 28 ноября, после заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз как минимум на четыре года.



Акции продолжаются уже четвертую неделю. Главное требованием протестующих — новые выборы.





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