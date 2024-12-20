

Большинство граждан Грузии не поддерживают запреты масок на митингах – опрос

20.12.2024 16:56





Большинство граждан Грузии негативно оценивают ужесточение правил проведения митингов в стране и считают, что они способствуют преследованиям демонстрантов. Это показал опрос, проведенный консалтинговой компанией IPM Research.



В частности, 58% респондентов назвали несправедливым и ущемляющим права запрет использования масок на акциях. 26% считают, что эти меры справедливые и служат поддержанию общественного порядка.



Увеличение в 20 раз штрафов за размещение плакатов в неположенных местах (на витринах, фасадах, деревьях, столбах) несправедливым назвали 60% опрошенных. 28% респондентов высказали прямо противоположное мнение.



Исследование проводилось методом телефонного опроса 18-19 декабря. Было опрошено 800 совершеннолетних граждан. Погрешность результатов не превышает +/- 3%.

На прошлой неделе парламент в ускоренном режиме принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточив наказания за нарушения на митингах. Штрафы за порчу внешнего вида города, перекрытие дорог, граффити и другие действия увеличены в несколько раз. Также введен запрет на ношение масок, использование пиротехники и лазеров.



Эти изменения были приняты на фоне массовых протестов, вспыхнувших в ответ на отказ грузинского правительства от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. НПО и правозащитники считают новые законы инструментом для подавления свободы выражения мнений и собраний, указывая на возросшие риск злоупотреблений со стороны властей.



Новости-Грузия

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