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Кобахидзе: Санкции против грузинских чиновников будут сняты, если Трамп победит «Deep State»


20.12.2024   16:56


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что санкции против грузинских чиновников будут отменены, если новому президенту США Дональду Трампу удастся победить «Deep State» («глубинное государство»).

Кобахидзе в очередной раз обратился к теории заговора, чтобы объяснить беспрецедентное ухудшение отношений Тбилиси и Вашингтона.

«В течение четырех лет Deep State разрушал США, и результатом этого являются те решения, о которых мы так часто слышим из американских структур», — заявили премьер на брифинге в пятницу.

«США необходима деолигархизация, о чем мы не раз говорили, и в этом плане у нас одинаковое видение с избранным президентом Трампом. Он также считает, что США необходимо избавиться от неформальных влияний», — добавил он.

Кобахидзе уверен, что Трампу будет непросто, поскольку администрация Джо Байдена оставила ему «тяжелое наследство», в том числе, в отношениях с Украиной, а последствия действий «Deep State» за последние четыре года привели к нестабильности на Ближнем Востоке и в других частях мира.


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