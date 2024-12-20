|
|
|
Кобахидзе: Санкции против грузинских чиновников будут сняты, если Трамп победит «Deep State»
20.12.2024 16:56
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что санкции против грузинских чиновников будут отменены, если новому президенту США Дональду Трампу удастся победить «Deep State» («глубинное государство»).
Кобахидзе в очередной раз обратился к теории заговора, чтобы объяснить беспрецедентное ухудшение отношений Тбилиси и Вашингтона.
«В течение четырех лет Deep State разрушал США, и результатом этого являются те решения, о которых мы так часто слышим из американских структур», — заявили премьер на брифинге в пятницу.
«США необходима деолигархизация, о чем мы не раз говорили, и в этом плане у нас одинаковое видение с избранным президентом Трампом. Он также считает, что США необходимо избавиться от неформальных влияний», — добавил он.
Кобахидзе уверен, что Трампу будет непросто, поскольку администрация Джо Байдена оставила ему «тяжелое наследство», в том числе, в отношениях с Украиной, а последствия действий «Deep State» за последние четыре года привели к нестабильности на Ближнем Востоке и в других частях мира.
Новости-Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна