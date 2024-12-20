

Кобахидзе: Санкции против грузинских чиновников будут сняты, если Трамп победит «Deep State»

20.12.2024 16:56





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что санкции против грузинских чиновников будут отменены, если новому президенту США Дональду Трампу удастся победить «Deep State» («глубинное государство»).



Кобахидзе в очередной раз обратился к теории заговора, чтобы объяснить беспрецедентное ухудшение отношений Тбилиси и Вашингтона.



«В течение четырех лет Deep State разрушал США, и результатом этого являются те решения, о которых мы так часто слышим из американских структур», — заявили премьер на брифинге в пятницу.



«США необходима деолигархизация, о чем мы не раз говорили, и в этом плане у нас одинаковое видение с избранным президентом Трампом. Он также считает, что США необходимо избавиться от неформальных влияний», — добавил он.



Кобахидзе уверен, что Трампу будет непросто, поскольку администрация Джо Байдена оставила ему «тяжелое наследство», в том числе, в отношениях с Украиной, а последствия действий «Deep State» за последние четыре года привели к нестабильности на Ближнем Востоке и в других частях мира.



Новости-Грузия

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