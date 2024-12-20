

Еврокомиссия просит приостановить безвизовый режим для обладателей диппаспортов Грузии

20.12.2024 16:57





Еврокомиссия обратилась к Совету ЕС с предложением приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.



Если предложение будет принято, дипломаты, чиновники и члены их семей смогут въезжать в страны ЕС только по визам для коротких поездок до 90 дней в течение 180 дней.



Инициатива не затронет обладателей обычных грузинских паспортов. Для них сохранят право безвизового въезда в ЕС для краткосрочных поездок.



Еврокомиссия объяснила свое решение репрессиями грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, начавшихся после отказа грузинского правительства от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Также комиссия напомнила о принятых в 2024 году законах об иноагентах и запрете «ЛГБТ-пропаганды». Отмечено, что они подрывают базовые права человека и противоречат европейским ценностям.



«Сегодня мы принимаем меры, чтобы привлечь грузинские власти к ответственности за жестокое подавление мирных протестов. Это посылает четкий сигнал грузинским властям, что они не могут подавлять оппозиционные голоса или ограничивать свободу выражения мнений без последствий. Мы уже понизили уровень политических контактов и перенаправили финансирование от властей к грузинскому народу, гражданскому обществу и независимым СМИ. Мы продолжим поддерживать грузинский народ на пути к ЕС. Санкции против Грузии также находятся на столе, и мы будем продолжать обсуждать дополнительные меры», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.



Комиссия подчеркнула, что соблюдение антикоррупционных и антидискриминационных стандартов является ключевым условием для сохранения визовой либерализации.



Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. В случае его одобрения, государства-члены обязаны будут ввести визовые требования для грузинских дипломатов и служащих, а также уведомить другие страны ЕС и Комиссию о мерах, направленных на исполнение.



Визовая либерализация между ЕС и Грузией действует с 2017 года после успешного выполнения условий диалога. Однако регулярный мониторинг показал отступление Грузии от демократических стандартов, что вынудило ЕС пересмотреть сотрудничество.



Кто пользуется дипломатическими и служебными паспортами в Грузии?

Дипломатические паспорта:

Президент Грузии и его супруга.

Председатель парламента Грузии и его супруга.

Премьер-министр Грузии и его супруга.

Председатели и члены Верховного и Конституционного судов.

Министры и депутаты парламента.

Генеральный прокурор, председатель ЦИК и президент Национального банка Грузии.

Католикос-Патриарх Грузии и несколько иерархов Грузинской церкви.

Омбудсмен Грузии.

Руководители и сотрудники различных государственных структур, таких как Служба госбезопасности и госслужащие высокого ранга.

Члены дипломатического корпуса и их семьи, включая сотрудников посольств и консульств.

Служебные паспорта:

Члены исполнительной власти, парламента, различные высокопоставленные государственные служащие.

Представители силовых структур, включая МВД, Минобороны, Службу безопасности, а также сотрудники служб внешней разведки и контрразведки.

Работники международных организаций, посольств и консульств, а также их семьи.

Сотрудники местных органов власти, включая мэров и председателей местных советов. Некоторые высокопоставленные судьи, прокуроры и аудиторы.



Новости-Грузия

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