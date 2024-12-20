

Иракли Кобахидзе рассказал о содержании встречи с генсеком Совета Европы Аленом Берсе

20.12.2024 16:59





По его словам, главе Совета Европы объяснили текущую ситуацию в стране, отметив, что большая часть задержанных за акты насилия находятся под административным арестом, максимальный срок которого составляет 15 дней. До конца месяца все административно задержанные будут освобождены.



Также Кобахидзе подчеркнул, что в последние дни митинги в Грузии носят мирный характер, поэтому необходимость в применении полицейской силы отпала. Он выразил уверенность, что такая ситуация сохранится и в будущем.



В ходе встречи с представителями "Грузинской мечты", Генеральному секретарю объяснили, что около 30 человек находятся под предварительным арестом по уголовным обвинениям.



Расследование, по словам Кобахидзе, продолжается, и партия власти подтвердила готовность сотрудничать со всеми структурами Совета Европы для дальнейшего урегулирования ситуации



Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал на пресс-конференции о принципах демократии, и, что все стороны, как "Грузинская мечта", так и оппозиция, обязаны открыть диалог, участвовать в нем, защищать и уважать демократические принципы.



По его словам, демократия не может существовать в условиях ненадлежащего обращения и постоянной конфронтации. Берсе подчеркнул, что поляризация подрывает демократические процессы в Грузии.



Совет Европы выразил готовность содействовать диалогу с использованием механизмов укрепления доверия и веры. Однако, как отметил Берсе, ответственность за восстановление и укрепление полной демократии лежит на грузинском народе и местных институтах. Он также подчеркнул, что в процесс должны быть вовлечены все меньшинства, гражданское общество и другие заинтересованные сторон





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