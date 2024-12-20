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Зурабишвили: Совет Европы принял решение о введении ограничений по визовому режиму для грузинских дипломатов
20.12.2024 17:14
Вчера и сегодня у представителей Совета Европы проходили встречи, и было принято решение о введении ограничений по визовому режиму для грузинских дипломатов, что является очень жестким и ясным посылом – а также решение о введении санкций со стороны США, большей поддержки для грузинского народа не существует,- указанное заявление на брифинге сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, сегодня руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что их посылы в отношении грузинских лидеров являются более, чем четкими.
„ Вчера и сегодня у представителей Совета Европы проходили встречи, и было принято решение о введении ограничений по визовому режиму для грузинских дипломатов. Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что грузинский народ протестует против выбора правительства остановить европейский путь Грузии. Мирному протесту грузинские власти противопоставили полицейское насилие. „Сегодня мы вводим визовые ограничения для грузинских дипломатов. Наши посылы в отношении грузинских лидеров являются четкими – перестаньте чернить собственный народ“ – это очень жесткий и четкий посыл от Урсулы фон дер Ляйен. Также очень четкие посылы и от других стран. Мы знаем и о решении о введении санкций и со стороны США, в отношении людей, ответственных за насилие. Это очень важное решение. Более большой поддержки грузинского народа и населения, мирно говорящего свое слово, и быть не может“,- заявила президент Грузии.
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